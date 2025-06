Vertice Nato all’Aja impegno alleati su 5% Pil entro 2035 e piani annuali

Al vertice NATO di L'Aja, gli alleati hanno sancito un impegno storico: investire il 5% del PIL in difesa entro il 2035. Questa decisione strategica mira a rafforzare la sicurezza euro-atlantica di fronte alle crescenti minacce della Russia e del terrorismo, garantendo un impegno condiviso e sostenuto nel tempo. Un passo decisivo verso un futuro più sicuro e stabile per tutta l'alleanza.

Al vertice Nato all’Aja è stata adottata la dichiarazione finale: “Uniti di fronte alle profonde minacce e sfide per la sicurezza, in particolare alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia per la sicurezza euro-atlantica e alla persistente minaccia del terrorismo, gli Alleati si impegnano a investire il 5% del PIL all’anno in requisiti fondamentali per la difesa, nonché in spese relative alla difesa e alla sicurezza, entro il 2035, al fine di garantire i nostri obblighi individuali e collettivi, in conformità con l’articolo 3 del Trattato di Washington”. È questo il passaggio chiave del testo adottato. 🔗 Leggi su Lapresse.it