Vertice Nato all’Aja il ‘caso’ Spagna | spesa per difesa al 2,1% del Pil

Durante il vertice NATO all’Aja, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna continuerà a investire il 2,1% del Pil nella difesa, un impegno che combina spese militari e contributi al welfare. Questa decisione testimonia la volontà del paese di rafforzare la sicurezza nazionale senza compromettere i servizi sociali. Un passo deciso verso un equilibrio tra difesa e benessere, che sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale e della solidità economica.

Vertice Nato all’Aja, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha confermato che la Spagna spenderà per la difesa il 2,1% del Pil. “E’ un investimento sufficiente, realistico e compatibile con il nostro modello di welfare”, ha detto il leader socialista in conferenza stampa al termine del vertice. Sanchez, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha sostenuto che questo 2,1% include sia il 3,5% per le spese strettamente militari che il restante 1,5% per spese più generali relative alla difesa. “Non è cifra arbitraria, è stima nostre forze armate”. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha affermato che la cifra del 2,1% del Pil da spendere nella difesa non è “arbitraria” e non è stato lui a determinarla bensì è una stima fatta dalle forze armate spagnole. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vertice Nato all’Aja, il ‘caso’ Spagna: spesa per difesa al 2,1% del Pil

In questa notizia si parla di: vertice - difesa - nato - spagna

Ucraina e difesa, scontro politico. Il 16 maggio vertice a Roma - Il 16 maggio si svolgerà a Roma un vertice a cinque dei ministri della Difesa, in un clima di scontro politico sull'Ucraina.

Vertice Nato: 5% del Pil per la difesa entro il 2035. Spagna contraria, Trump e Sanchez non si salutano Vai su X

La Spagna ha ottenuto un’esenzione dal nuovo obiettivo di spesa per la difesa del 5% stabilito dalla NATO, decidendo di spendere il 2,1% senza aumentare ulteriormente. In tal senso, il Primo Ministro Pedro Sánchez ha annunciato l’accordo con il vertice dell Vai su Facebook

Vertice Nato a l’Aia, tutti contro la Spagna sulla deroga per l’aumento di spesa per la difesa; Il 5% in difesa, Trump, la resistenza spagnola: al via il vertice Nato; Vertice Nato, Trump si scaglia contro la Spagna: È terribile, si rifiuta di pagare la sua quota per la Difesa. Le farò pagare il doppio dei dazi.

Vertice Nato a l’Aia, tutti contro la Spagna sulla deroga per l’aumento di spesa per la difesa - La riforma, voluta da Trump e Rutte, è il cuore del summit ... Si legge su repubblica.it

Sanchez: “Per la Spagna 5% del Pil in difesa sarebbe errore assoluto” - (askanews) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez ha affermato di ritenere che sarebbe stato un “errore assoluto” per la Spagna accettare di spendere il 5% del Pil per la difesa, in ... Come scrive askanews.it