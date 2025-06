Vertice Nato 2025 la foto di gruppo dei leader all’Aia

Al Vertice Nato 2025 all’Aia, i leader mondiali si sono riuniti in un’immagine simbolica di unità e determinazione. Reali olandesi e capi delle principali nazioni hanno posato insieme nel cuore dei Paesi Bassi, segnando l’inizio di un summit di due giorni dedicato a rafforzare la difesa collettiva e a definire nuovi impegni strategici. La cena di apertura al Palazzo Huis ten Bosch ha dato il tono a questa importante occasione di cooperazione internazionale, pronta a plasmare il futuro della sicurezza globale.

