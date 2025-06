Vertenza Jabil Rsu | Protesta continua domani al Consolato Usa

I lavoratori di Jabil a Marcianise scendono in piazza per difendere il loro futuro, con una protesta continua davanti al Consolato USA a Napoli. Questa mobilitazione, simbolo della loro determinazione, rappresenta un passo cruciale nella battaglia per mantenere lo stabilimento e i posti di lavoro. La vertenza è ormai arrivata ai...

Tempo di lettura: 2 minuti I lavoratori dello stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionale Usa Jabil manifesteranno domani davanti al Consolato americano a Napoli, in quella che una nota dei delegati sindacali aziendali (Rsu) definisce “ una delle tappe di protesta che ci siamo prefissati, in questa nostra marcia verso un unico obiettivo comune: quello di non far svincolare Jabil dal nostro sito”. La vertenza è ormai arrivata ai momenti decisivi; l’azienda Usa ha già più volte ribadito che se ne andrà da Marcianise, e per questo nelle scorse settimane ha avviato e concluso passi concreti come la procedura di licenziamento collettivo per i 405 dipendenti del sito produttivo casertano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it