Verso il Catania Pride 2025 Jojó Majercsik sarà l' ospite d' onore

Il Catania Pride 2025 si prepara a spegnere venticinque candeline, celebrando un percorso di coraggio e inclusione. Con Jojó Majercsik, attivista queer e voce internazionale proveniente da Budapest, questa edizione promette di essere un momento di forte impatto, riaffermando l’impegno per i diritti e la dignità di tutte le persone. Un’occasione speciale per rafforzare il messaggio di amore e rispetto in un contesto ancora sfidante.

L'edizione 2025 del Catania Pride celebra i 25 anni dal primo corteo etneo con un ospite d'onore internazionale: Jojó Majercsik, attivista queer, curatrice e portavoce del Budapest Pride. Una militante impegnata in prima linea in un contesto politico particolarmente ostile alla comunità Lgbtqia+.

Verso il Catania Pride: tre giorni di appuntamenti dal 23 al 25 maggio - Dal 23 al 25 maggio, via Raffineria 44 a Catania si trasformerà in un vivace spazio di fermento e festa, dando il via alle celebrazioni del Catania Pride.

