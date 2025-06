Verso il campionato Modena 53 volte in B

Il campionato di Serie B si appresta a vivere una nuova emozionante stagione, con 144 squadre che si sfideranno tra passato e futuro. Tra queste, Modena e Brescia emergono come simboli di longevità e storia, con il primo protagonista con 53 presenze e il secondo, storico inossidabile, con 66 partecipazioni e 13 retrocessioni dalla massima serie. Un panorama ricco di tradizione e nuove sfide aspetta gli appassionati: non perdete l’appuntamento che inizierà venerdì 22 agosto!

Con la retrocessione a tavolino del Brescia, la serie B perde la squadra che ha partecipato più volte al campionato (66): le rondinelle hanno anche il primato di retrocessioni dalla A (13). In totale alla serie cadetta, dalla stagione 1929-1930 alla 2024-2025 (a girone unico e non) hanno preso parte complessivamente 144 squadre. Tra le squadre che saranno coinvolte in questa edizione (che inizierà venerdì 22 agosto per terminare nella fase regolare nel weekend del 10 maggio 2026) chi ha frequentato più volte la B è il Modena a quota 53, alla pari degli emiliani c’è il Verona ma gli scaligeri militano in serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verso il campionato. Modena 53 volte in B

