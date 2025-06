Versalis | Si ritardi dismissione cracking e si acceleri sui nuovi investimenti

In un contesto globale segnato da incertezze crescenti, la richiesta della Filctem Cgil Puglia si fa strada come una chiamata all’azione urgente. La priorità è rallentare la dismissione del cracking e della centrale a carbone di Brindisi, concentrandosi invece sull’accelerazione dei nuovi investimenti. Solo così si potrà garantire un futuro sostenibile e stabile per il territorio e i lavoratori coinvolti, rafforzando la resilience locale in tempi di crisi.

BRINDISI - La Filctem Cgil Puglia chiede al governo di rinviare la dismissione del cracking di Brindisi e della centrale a carbone di Brindisi.Q uesto alla luce delle nuove turbolenze internazionali scaturite dal nuovo conflitto in Medio Oriente e dal permanere della guerra in Ucraina. “In. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: dismissione - cracking - versalis - ritardi

Versalis: 'Si ritardi dismissione cracking e si acceleri sui nuovi investimenti'; Trasformiamo il protocollo d'intesa su Versalis in un accordo di programma.

Versalis: "Si ritardi dismissione cracking e si acceleri sui nuovi investimenti" - Antonio Frattini, segretario regionale della Filctem Cgil: "Con questo nuovo contesto internazionale, si rischia di anticipare a Brindisi altre dismissioni" ... Si legge su brindisireport.it

Eni Versalis Marghera, 49 lavoratori ricollocati: esplode la protesta sindacale - Eni Versalis Marghera: 49 ricollocamenti scatenano la protesta. Secondo msn.com