Verremo a riprenderci i milionari che Milano ci ha rubato | la minaccia di Nigel Farage

Nigel Farage lancia un messaggio provocatorio: Milano, la città che attrae i milionari britannici grazie a un’aliquota favorevole, potrebbe presto ritrovarsi al centro di tensioni diplomatiche. La minaccia di riprendere ciò che “ci è stato rubato” accende il dibattito su fiscalità e immagine internazionale dell’Italia. Ma quali sono le vere conseguenze di questa invasione di ricchi e come risponderà il governo? La questione si fa sempre più complessa e delicata...

“Ora sono cavoli vostri. Verremo a riprenderci tutti i milionari che Milano ci ha rubato, haha!”. Sembra una minaccia la dichiarazione dell’ultraconservatore inglese Nigel Farage a Repubblica. Destinataria dell’avvertimento la premier Giorgia Meloni. Effettivamente, Milano è diventata la meta prediletta dei ricchi provenienti dal Regno Unito, proprio grazie un’aliquota fissa di 200mila euro che permette di evitare le imposte italiane sui redditi esteri, un sistema simile a quello offerto dal Regno Unito per oltre due secoli. Ma quella di Farage sembra più una sparata perché l’organizzazione Tax Justice Network (Tjn) c he da anni monitora ed analizza fenomeni come l’evasione ed elusione fiscali, sostiene che non c’è “nessuna fuga di ricchi inglesi dal paese per ragioni fiscali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it