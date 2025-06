Veroli Detenzione di armi ricettazione arnesi da scasso spaccio di cocaina 32enne di origini albanesi arrestato dai Carabinieri

Un'operazione da manuale dei Carabinieri di Alatri ha portato all'arresto di un 32enne albanese a Veroli, coinvolto in un giro di armi, ricettazione, arnesi da scasso e spaccio di cocaina. La loro prontezza ha smantellato un pericoloso nidificio di illegalità , dimostrando ancora una volta quanto la sicurezza del territorio sia una priorità . La lotta alla criminalità continua, per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

VEROLI BOVILLE ERNICA – Brillante operazione dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri che hanno tratto in arresto

