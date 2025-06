Verini Pd a Fanpage | Paragon è una ferita Meloni smetta di fuggire e dica se i Servizi sono un colabrodo

Il senatore del Pd Walter Verini denuncia una grave ferita alla democrazia italiana, chiedendo trasparenza sui sospetti di spiamenti e criticando l'atteggiamento evasivo di Meloni. La questione Paragon si fa sempre pi√Ļ urgente, sollevando dubbi sui servizi di sicurezza e sulla loro efficacia. √ą arrivato il momento di fare chiarezza: i cittadini meritano risposte concrete e un governo che non fugga dai propri doveri. Continua a leggere.

