Vergogna e disgusto per l’esclusione della premeditazione la sorella di Giulia Tramontano dopo la sentenza Impagnatiello

La decisione della Corte d’Assise d’Appello di Milano di escludere l’aggravante della premeditazione nel caso di Alessandro Impagnatiello, condannato comunque all’ergastolo per il tragico omicidio di Giulia Tramontano, ha scatenato sdegno e indignazione. La sorella di Giulia manifesta tutto il suo disgusto: “Vergogna. La chiamano Legge, ma si legge odio e ingiustizia.” Un episodio che scuote le fondamenta della giustizia e mette in discussione i valori che la devono tutelare.

L’esclusione dell’aggravante della premeditazione da parte dei giudici della Corte d’assise d’appello di Milano per Alessandro Impagnatiello condannato comunque all’ergastolo con il riconoscimento delle altre aggravanti contestate: crudeltà e vincolo con la vittima, indigna la sorella di Giulia Tramontano. “Vergogna. La chiamano Legge, ma si legge disgusto. L’ha avvelenata per sei mesi. Ha cercato su Internet ‘quanto veleno serve per uccidere una donna poi l’ha uccisa. Per lo Stato, supremo legislatore, non è premeditazione. Vergogna a una legge che chiude gli occhi davanti alla verità e uccide due volte” scrive Chiara Tramontano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vergogna e disgusto per l’esclusione della premeditazione”, la sorella di Giulia Tramontano dopo la sentenza Impagnatiello

In questa notizia si parla di: vergogna - disgusto - esclusione - premeditazione

“Vergogna e disgusto per l’esclusione della premeditazione”, la sorella di Giulia…; Giulia Tramontano, la sorella dopo la sentenza: “La chiamano legge ma è disgusto, l’ha avvelenata per sei mesi”; Impagnatiello condannato all'ergastolo, ma esclusa la premeditazione. La sorella di Giulia non ci sta: «Vergog.

La sorella di Giulia Tramontano: «Vergogna, è premeditazione, l’ha avvelenata per sei mesi» - Con queste parole Chiara Tramontano, sorella di Giulia, commenta su Instagram la sentenza del processo d'appello a carico di Alessandro ... Segnala msn.com

Omicidio Giulia Tramontano, ergastolo a Impagnatiello anche in Appello | "Non ci fu premeditazione", ira di Chiara Tramontano: "Vergogna" - Alessandro Impagnatiello è stato condannato anche in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, che era al settimo mese di gravidanza, il 27 maggio di due anni fa ne ... Secondo msn.com