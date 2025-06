Vergogna e disgusto La rabbia della sorella di Giulia Tramontano per la sentenza d' appello

L'emozione travolgente di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, esplode sui social: la sua rabbia e il disgusto per la decisione della corte d'Assise d'Appello di Milano, che ha escluso l'aggravante della premeditazione nel caso Impagnatiello, scuote l'opinione pubblica. Un grido di dolore e giustizia che non può essere ignorato, poiché riflette la dura realtà di una sentenza che continua a far discutere e dividere.

Chiara Tramontano, in un post sui social, ha espresso rabbia e indignazione per l'esclusione dell'aggravante della premeditazione da parte della corte d'Assise d'Appello di Milano, che ha confermato l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Vergogna e disgusto". La rabbia della sorella di Giulia Tramontano per la sentenza d'appello

Alessandro Impagnatiello è rimasto impassibile alla lettura della sentenza del processo d'appello con cui gli è stata confermata la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano. In lacrime i genitori della vittima Vai su Facebook

