Verbania coppia sorpresa a fare sesso sull’Isola dei Pescatori | multa da 10.000 euro

Una coppia sorpresa a consumare rapporti intimi sull’Isola dei Pescatori, una delle gemme del Lago Maggiore, rischia di pagarne caro il prezzo. I Carabinieri hanno infatti multato i protagonisti con una sanzione da 10.000 euro, sottolineando l’importanza di rispettare le normative sulla privacy nei luoghi pubblici. Un episodio che riaccende il dibattito sui limiti tra libertà e rispetto nelle zone turistiche più affollate.

Rapporti intimi sull’Isola dei Pescatori: scatta la sanzione. È accaduto a Stresa, una delle perle del Lago Maggiore, in un luogo tra i più visitati dai turisti: l’ Isola dei Pescatori. Una coppia residente nella provincia di Alessandria è stata sorpresa dai Carabinieri della motovedetta lacustre mentre consumava un rapporto sessuale in una zona parzialmente appartata ma comunque pubblica, visibile ai passanti. L’episodio si è verificato durante il fine settimana, in concomitanza con l’aumento del flusso turistico tipico dell’inizio della stagione estiva. L’intervento dei militari è avvenuto in seguito alla segnalazione di alcuni turisti, presenti nelle vicinanze e visibilmente turbati dalla scena. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Verbania, coppia sorpresa a fare sesso sull’Isola dei Pescatori: multa da 10.000 euro

Incastonata tra le acque tranquille del Lago Maggiore, l'Isola dei Pescatori si distingue per il suo fascino senza tempo.

