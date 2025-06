Venticinque equipaggi a Poggio Renatico al Memorial Pedrazzi

In un’atmosfera suggestiva sotto il cielo stellato del solstizio d’estate, venticinque equipaggi si sono sfidati al IV Memorial Enrico Pedrazzi a Poggio Renatico. L’evento, organizzato dal Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico, ha visto protagonisti top driver nazionali di regolarità turistica che, tra luci e ombre, hanno attraversato un percorso affascinante. Un’occasione unica per celebrare la passione per i motori e la tradizione, chiudendo con grande entusiasmo questa memorabile giornata.

È il sindaco di Poggio Renatico nonché presidente della Provincia, Daniele Garuti, a tagliare il nastro di partenza del IV Memorial Enrico Pedrazzi. Nei giorni scorsi sono stati venticinque gli equipaggi che hanno partecipato alla rassegna organizzata dal Club Officina Ferrarese del Motorismo storico. Fra gli equipaggi, numerosi top driver nazionali di regolarità turistica. Le vetture, nel contesto notturno del solstizio d’estate, si sono sfidate al centesimo di secondo nella splendida e rinnovata piazza Castello, dove grazie all’operato di Officina Ferrarese è stato realizzato un circuito da percorrere due volte per ogni manche per un totale di 27 prove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Venticinque equipaggi a Poggio Renatico al Memorial Pedrazzi

