Venezia svenduta ai ricchi Falso ritorno d’immagine da 2 miliardi e mezzo | le nozze vip di Jeff Bezos infiammano il dibattito politico

Venezia, simbolo di arte e storia, si trasforma ancora una volta in teatro di glamour e polemiche. La scelta di Jeff Bezos di sposarsi nella Serenissima ha acceso un intenso dibattito sulla sua recente metamorfosi: da città magica a palco esclusivo per i ricchi. Un’immagine da 2,5 miliardi che suscita riflessioni profonde sul destino di questa meraviglia, tra ridicolo e realtà, e ci chiede se il suo fascino sia davvero indistruttibile.

Fosse andato a Las Vegas o in Patagonia, al Taj Mahal o a Bollywood, non se ne sarebbe accorto nessuno. Invece Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo o poco ci manca, ha scelto Venezia per sposarsi con la compagna giornalista Lauren Sanchez. Ed è come se uno tsunami avesse attraversato l’Atlantico e l’Adriatico, andandosi ad abbattere sulla Riva degli Schiavoni, con buona pace del Mose che dovrebbe salvare la città dalle maree. Tra ridicolo e parole fuori posto, paure di attentati ed estasi da rotocalco, tra esercizi retorici della politica che difende tutto e tutti dalle pulsioni pauperiste dei movimenti in guerra con la ricchezza, la Serenissima è diventata per qualche giorno lo scenario di una rappresentazione contraddittoria e perfetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it