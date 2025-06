venezia jeff bezos asfalta le proteste degli ambientalisti rossi e dona 3 milioni di euro per la tutela della laguna

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sorprendono Venezia con un gesto inaspettato: 3 milioni di euro per la tutela della laguna, mettendo fine alle polemiche e dimostrando che anche i grandi capitalisti possono fare la differenza. Un atto che ridefinisce il ruolo dei protagonisti più discussi dell’opinione pubblica, lasciando tutti a riflettere su un nuovo modo di fare sostenibilità . La storia di un matrimonio che diventa simbolo di impegno ambientale e speranza per la città .

Ambientalisti, eco-integralisti, polemisti per caso e sinistra oppositiva per definizione, sulle polemiche per il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia sono costretti a incassare un colpo a sorpresa: il m ilionario americano e Lauren Sanchez lo hanno fatto un mega-regalo nel segno della tutela ambientale direttamente alla cittĂ di Venezia che li ospita per il giorno piĂą importante della loro vita. Il fondatore di Amazon e la sua compagna, prossimi alle nozze in programma venerdì 27 giugno sull’isola di San Giorgio, hanno scelto di celebrare l’amore con un gesto che secondo gli sposi dovrebbe parlare alla coscienza del mondo: u na donazione da tre milioni di euro destinata a salvaguardare Venezia, la laguna e il fragile ecosistema minacciato dai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it