Venezia da oggi 5 giorni di feste e lusso sfrenato per il ‘sì’ di Bezos e Sanchez

Venezia si trasforma in un palcoscenico di spettacolo e glamour, dove cinque giorni di feste sfrenate celebrano il matrimonio più atteso dell'anno: Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra jet privati e scenografie da sogno, la città si prepara a vivere un evento indimenticabile, all'insegna del lusso e dell'eleganza senza precedenti. Un incontro tra mondi che farà parlare per molto tempo. La magia sta per cominciare...

(Adnkronos) – Venezia si prepara a vivere giorni da capogiro con il matrimonio più chiacchierato e scintillante dell'anno: Jeff Bezos e Lauren Sanchez si diranno presto sì e lo faranno con stile. Anzi, con lussuosissimo stile. Tra ieri e oggi in laguna stanno arrivando i circa 250 ospiti: tutti atterrano con jet privati all'aeroporto 'Marco . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

