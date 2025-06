Vendeva autoarticolati on line a prezzi vantaggiosi ma non li spediva | arrestato

Un imprenditore online prometteva autoarticolati a prezzi imbattibili, ma quando si trattava di consegnare, spariva nel nulla. La sua truffa è stata smascherata dai militari della Guardia di Finanza di Brindisi, che hanno eseguito un’ordinanza di arresto domiciliare. L’inganno e l’attesa ingiustificata dei clienti si sono conclusi con la giusta reazione delle forze dell’ordine, a tutela dei consumatori e della legalità .

BRINDISI - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Brindisi nei giorni scorsi hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip presso il Tribunale di Brindisi su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

