Vela doppietta Italia nell’ILCA 7 alla Kieler Woche 2025 | vince Chiavarini secondo Peroni

È ufficiale: la vela italiana brilla alla Kieler Woche 2025! Con una prestazione straordinaria, Lorenzo Brando Chiavarini e Dimitri Peroni hanno portato a casa una doppietta che consacra l’Italia come protagonista indiscussa nel circuito internazionale ILCA 7. Questi giovani talenti hanno dimostrato determinazione e talento, mantenendo il podio anche dopo la medal race. Una vittoria che infiamma il mondo della vela e sprona le nuove generazioni a sognare in grande.

Adesso possiamo finalmente dirlo. E’ doppietta Italia nell’ILCA 7 alla Kieler Woche 2025, competizione internazionale di vela inserita nel circuito Sailing Grand Slam ed in scena questo weekend presso la località tedesca di Kiel. Lorenzo Brando Chiavarini e Dimitri Peroni hanno infatti difeso il piazzamento già abbondantemente ottenuto nelle scorse regate, conquistando rispettivamente la prima e la seconda posizione anche dopo la medal race. Nello specifico Chiavarini ha terminato l’ultimo segmento al quinto posto, totalizzando quindi 23 punti netti e tenendo a distanza di quattro lunghezze il connazionale Peroni, il quale vincendo la medal race si è attestato con 27 punti scavando un solco profondo sull’irlandese Finn Lynch, terzo con 49. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, doppietta Italia nell’ILCA 7 alla Kieler Woche 2025: vince Chiavarini, secondo Peroni

