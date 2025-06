Veicolo prende fuoco mentre è in marcia | paura all’incrocio di viale Alfieri

Un dramma sfiorato questa mattina a Lecce, quando un veicolo in movimento ha preso fuoco improvvisamente, creando panico e caos all’incrocio di Viale Alfieri. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di interventi tempestivi. Rimani con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha scosso la città.

LECCE - Stava accompagnando un amico in stazione quando ha visto uscire fumo dal motore e partire l’incendio a bordo del suo Citroen Jumpy: stanno bene il proprietario del mezzo e il passeggero di un furgoncino che ha preso fuoco mentre era in marcia, a metà mattinata, su viale Alfieri, angolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

