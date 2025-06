Veicolo distrutto dall’incendio in un terreno indagano i carabinieri

Un incendio improvviso ha devastato un veicolo ad Aprilia, lasciando la comunità sgomenta e gli investigatori al lavoro per fare luce sull’accaduto. I carabinieri e i vigili del fuoco si sono immediatamente mobilitati nella notte, intervenendo su un terreno vicino alla Pontina Vecchia. Le indagini sono in pieno svolgimento per determinare cause e responsabili di questo episodio inquietante. Restate aggiornati per scoprire cosa emerge dalle indagini.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri sull'incendio che ha distrutto un veicolo ad Aprilia. I militari sono intervenuti la scorsa notta in un appezzamento di terreno a ridosso della Pontina Vecchia, insieme ai vigili del fuoco, in seguito alla segnalazione che è arrivata al numero.

