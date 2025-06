Vede un’auto dei carabinieri e si disfa di un sacchetto | all’interno c’erano hashish e marijuana | arrestato 27enne

Durante un controllo a Sciacca, un 27enne ha tentato di disfarsi di un sacchetto contenente hashish e marijuana, ma i carabinieri sono stati più veloci e lo hanno recuperato. La scena, ricca di tensione, ha portato all’arresto immediato del giovane, già noto alle forze dell’ordine. Il suo tentativo di nascondere la droga non è passato inosservato, segnando un altro successo nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti. La vicenda continua a svilupparsi con ulteriori dettagli da scoprire.

Alla vista dell’auto dei carabinieri si è subito disfatto di un sacchetto di plastica. Ma i militari dell’arma lo hanno prontamente recuperato: all’interno c’erano hashish e marijuana suddivisi in diverse dosi. È successo a Sciacca. È scattato così l’arresto a carico di un 27enne del luogo, già. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Vede un’auto dei carabinieri e si disfa di un sacchetto: all’interno c’erano hashish e marijuana: arrestato 27enne

