Vasile ha detto la verità | sono di Ana Maria Andrei gli altri resti rinvenuti nel bosco

Un colpo al cuore scuote la tranquillità della comunità italiana: l'analisi del DNA ha confermato che i resti rinvenuti nel bosco delle Panteraie appartengono ad Ana Maria Andrei, scomparsa l’estate scorsa. Vasile Frumazache, arrestato con l’accusa di duplice omicidio, aveva rivelato il luogo del ritrovamento, e ora le prove genetiche rendono la vicenda ancora più angosciante. La verità emerge, ma a quale prezzo?

PRATO – L’analisi del Dna ha confermato il racconto del 32enne Vasile Frumazache, in carcere con l’accusa di duplice omicidio. I resti trovati nel bosco delle Panteraie nelle vicinanze al luogo dove è stato ritrovato il corpo di Maria Denisa Adas sono della 27enne rumena Ana Maria Andrei, donna di cui non si avevano più notizie dall’estate del 2024. Il profilo genetico tratto dai resti è stato comparato con quello della sorella 27enne arrivata dalla Romania per sottoporsi al test che ha portato alla tragica conferma. Era stato lo stesso Frumazache, dopo aver ammesso di aver ucciso la 30enne Maria Denisa nella notte fra il 15 e il 16 maggio scorsi, a confessare l’altro omicidio e a far ritrovare il cadavere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it