Varese ruba un camper nel parcheggio di un centro commerciale Poi torna sul luogo del furto in bicicletta | arrestato

Un colpo audace e inaspettato scuote Varese: un uomo di 57 anni ruba un camper dal parcheggio di un centro commerciale e, poco dopo, si presenta nuovamente sul luogo del furto in bicicletta, forse mosso da un senso di colpa o per curiosità. La Polizia di Stato, allertata dalla denuncia, ha intercettato il ladro e lo ha arrestato, dimostrando ancora una volta che la giustizia non dorme mai.

Varese, 25 giugno 2025 – Un italiano di 57 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Varese per il furto di un camper del valore di circa 70mila franchi svizzeri. Il mezzo si trovava nel parcheggio del centro commerciale ‘Iper – Belforte’, da dove è stato sottratto nel primo pomeriggio di ieri. La denuncia. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di martedì, quando il proprietario del veicolo ne ha denunciato il furto allertando il numero unico di emergenza 112. Videosorveglianza e tecnologie. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e all’attività investigativa compiuta in sinergia dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile della Questura oltre che attraverso l’analisi dei sistemi di rilevazione targhe, gli agenti hanno ricostruito le fasi del furto e individuato l’autore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, ruba un camper nel parcheggio di un centro commerciale. Poi, torna sul luogo del furto in bicicletta: arrestato

