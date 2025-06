Varese negoziante accoltellato a morte

Una tragica tragedia scuote il cuore di Busto Arsizio: un negoziante di 50 anni è stato brutalmente accoltellato a morte nel suo negozio di via Milano 4. L'aggressore, fuggito subito dopo l'atto, ha lasciato la comunità sgomenta e le indagini della polizia sono in pieno corso. La domanda che tutti si pongono è: cosa ha scatenato questa violenza?

19.45 Un negoziante è stato ucciso a coltellate, poco dopo le 18 a Busto Arsizio. La vittima, di 50 anni, è stata aggredita all'interno del suo negozio di oggettistica, in via Milano 4, nel centro cittadino, da un uomo che poi si è dato alla fuga. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare l'aggressore in tutta la provincia di Varese.Secondo le prime informazioni, non si tratterebbe di una rapina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

