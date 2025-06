Vannacci a Bari orizzonte Regionali Puglia | La Sinistra non avrà strada libera

Vannacci a Bari per le regionali pugliesi: un evento che scuote gli equilibri politici e apre nuovi orizzonti alla sinistra. La sua presenza non è solo una sorpresa, ma un segnale di cambiamento e determinazione. Seguendo questa sfida, il nostro obiettivo è trovare la strategia vincente per riconquistare fiducia e consenso. La partita è aperta, e insieme possiamo scrivere un nuovo capitolo di speranza e progresso per la Puglia.

"Vannacci in Puglia ci sarĂ . Dove aspettiamo. La sorpresa è un principio dell'arte della guerra. Sicuramente ci sarò: verro' in Puglia, seguirò le Regionali e troveremo insieme, con tutti gli uomini del partito e con tutte le alleanze, la strategia migliore per ottenere il miglior risultato. La. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Puglia, bufera giudiziaria sui fondi regionali. Chiesto l’arresto per l’assessore Delli Noci, fedelissimo di Emiliano - Una tempesta si abbatte sulla Regione Puglia: l'assessore Alessandro Delli Noci, fedele a Emiliano, è al centro di un'inchiesta giudiziaria che coinvolge 11 persone e mette sotto esame la gestione dei fondi destinati alle PMI.

Nasce il Team Vannacci “SPARTACO TARANTO” Nasce anche a Taranto il Team Vannacci “SPARTACO TARANTO”, guidato dal tarantino Giuliano Neglia. Perché si è scelto di nominare il team pugliese: “Spartaco Taranto”? - per l’assonanza tra la ribellione Vai su Facebook

Vannacci a Bari: «Io candidato in Puglia? La sorpresa è l'arte della guerra»; Vannacci in Puglia, possibile candidato del centrodestra: Aspettiamo. La sinistra dovrà combattere - VIDEO; Regionali, Vannacci da Bari: “Si può fare meglio di Emiliano”.

Vannacci a Bari: «Io candidato in Puglia? La sorpresa è l'arte della guerra» - Aspettiamo perché lei sa che la sorpresa è un principio dell’arte della guerra». Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Puglia: Lega, tre importanti eventi con Vannacci - Il giorno successivo, giovedì 26 giugno, ci sposteremo a Foggia per un evento che inizierà alle 10:00 nell’Altro Cinema Cicolella in Via Duomo 11, nella zona della Cattedrale, ex Sala Dante. Scrive giornaledipuglia.com