Vanessa Ballan uccisa a coltellate incinta del suo secondo figlio | chiesti 28 anni di carcere per Bujar Fandaj

Una tragedia che ha sconvolto una comunità intera: Vanessa Ballan, incinta del suo secondo figlio, è stata brutalmente uccisa a coltellate da Bujar Fandaj, il suo ex compagno. Il pubblico ministero ha richiesto 28 anni di carcere per l’imbracchino kossovaro, accusato di un gesto atroce che lascia senza parole. La vicenda mette in luce le conseguenze di relazioni tormentate e il bisogno di attenzione e tutela.

Il pubblico ministero ha chiesto 28 anni di reclusione per Bujar Fandaj, il 41enne imbianchino kossovaro accusato di aver ucciso a coltellate Vanessa Ballan, con cui aveva avuto una relazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vanessa Bellan Aveva 26 anni. Un bimbo di 4 anni e un altro in grembo. Vanessa era una madre, una compagna, una donna che amava la vita. Lavorava, sognava, costruiva il suo futuro. Ma un uomo ha deciso che non poteva lasciarlo. Bujar Fandaj, ex ama

