Van der Poel contro Van Aert sulla neve? Possibile Ciclocross verso le Olimpiadi 2030

Bologna, 25 giugno 2025 – Una sfida stellare sulla neve tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel a 35 anni suonati? Forse sì. Possibile, magari probabile. In quale specialità? Nel ciclocross. Si parla di due ruote, di biciclette, ma le gare su sterrato, fango e sabbia sono nei fatti una rappresentazione invernale della fatica per veri appassionati. La coppa del mondo si disputa in pieno inverno, prima della stagione ciclistica su strada e così, invece che d’estate, può diventare disciplina da Olimpiadi Invernali. L’idea è questa, magari sulla neve, oppure semplicemente sugli sterrati come da tradizione, per la rassegna del 2030 che si terrà in Francia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Van der Poel contro Van Aert sulla neve? Possibile. Ciclocross verso le Olimpiadi 2030

