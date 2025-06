Valmet i sindacati ascoltati in Consiglio provinciale

Valmet e i sindacati ascoltati in Consiglio provinciale a Lucca: un passo importante verso il dialogo e la trasparenza. La delegazione RSU aziendale e i rappresentanti sindacali hanno condiviso aggiornamenti cruciali sulla vertenza di Mugnano, rafforzando l'impegno istituzionale nel cercare soluzioni condivise. Un segnale positivo di collaborazione tra imprese, lavoratori e istituzioni, che potrebbe aprire nuove prospettive per il futuro del sito produttivo.

Lucca, 25 giugno 2025 – Come preannunciato alcune settimane fa dal presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, una delegazione della rsu aziendale della Valmet di Mugnano (ex Perini e poi Korber) e dei sindacati è sta ricevuta lunedì scorso, a Palazzo Ducale, nel corso della seduta del Consiglio provinciale. Nell'occasione è stato fatto il punto sulla situazione e sono stati forniti alcuni aggiornamenti sulla vertenza aperta questa primavera e che prevede 34 licenziamenti (di cui 11 riferibili alla precedente riduzione avviata da Korber) all'interno di un gruppo industriale che indica 1150 esuberi su 19 mila dipendenti della multinazionale scandinava.

