Valentin Carboni | il futuro all' Inter è appeso a un filo ma Chivu può cambiare tutto

Il futuro di Valentin Carboni all'Inter è appeso a un filo, con speranze e incertezze che si fanno sentire. Chivu conta di vederlo crescere e affermarsi, ma molto dipenderà dalle sue prestazioni nel Mondiale per club. Resterà in nerazzurro o finirà in prestito? La risposta potrebbe cambiare tutto, aprendo nuove strade per il talento argentino.

Il futuro di Valentin Carboni, fantasista mancino in gol contro l'Urawa al Mondiale per club, è incerto. La speranza di Chivu è quella di poter veder crescere il talento classe 2005 che lui ha lanciato ai tempi della Primavera, ma molto dipenderà anche dalle sue prestazioni in questo Mondiale. Resterà o finirà in prestito?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Valentin Carboni: il futuro all'Inter è appeso a un filo, ma Chivu può cambiare tutto

Il gol di Valentin Carboni contro l'Urawa Red Diamonds potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua giovane carriera all'Inter.

