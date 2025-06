Val Nure Chero Festival a Vigolzone un viaggio musicale con il cantautore Mario Venuti

Preparati a un'esperienza indimenticabile! Venerdì 27 giugno, nel suggestivo Castello di Vigolzone, il Val Nure Chero Festival ospita il talento del cantautore siciliano Mario Venuti. Con la sua musica che unisce passione e poesia, Venuti ci guiderà in un viaggio tra melodie coinvolgenti e ricordi di un passato musicale ricco di successi. Non perdere questa serata unica, dove storia e musica si fondono per regalarti emozioni senza tempo.

Nuovo appuntamento venerdì 27 giugno a Castello - Vigolzone con Mario Venuti nell’ambito del Val Nure Chero Festival - Schegge di Storia a cura di Fedro Cooperativa. Cantautore e musicista siciliano, Mario Venuti ha iniziato la sua carriera negli anni '80 con la band Denovo, per poi affermarsi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: venuti - mario - nure - chero

Da Tony Canto & Turè Muschio a Mario Venuti: estate in musica al Lido Baiadera - Una serata all'insegna della musica e dell’emozione, con artisti di grande calibro come Tony Canto, Amp Tur232 e Mario Venuti, protagonista della presentazione ufficiale della stagione Baia Events 2025 al Lido Baiadera di Oliveri.

Elio, Paolo Mieli, Gene Gnocchi, Mario Venuti: torna il festival “Schegge di storia” in Valnure - Dopo il successo della prima edizione, il Val Nure Chero Festival-Schegge di Storia torna nell’estate... - PiacenzaSera Vai su X

Ecco il cartellone completo del VALNURE FESTIVAL per un'estate ricca di eventi e cultura su tutto il nostro territorio. Vigolzone avrà l'onore e il piacere di ospitare due bellissimi eventi: 21 , dalle ore 18.00 p Vai su Facebook

Mario Venuti a Vigolzone col concerto Tra la carne e il cielo; Elio, Paolo Mieli, Gene Gnocchi, Mario Venuti: torna il festival “Schegge di storia” in Valnure; Un’estate di cultura diffusa: il Val Nure Chero Festival torna con un’edizione ancora più ricca.

Mario Venuti a Vigolzone col concerto “Tra la carne e il cielo” - Vigolzone con Mario Venuti che si esibirà nel concerto "Tra la carne e il cielo" nell'ambito del Val ... Riporta piacenzasera.it

Elio, Paolo Mieli, Gene Gnocchi, Mario Venuti: torna il festival “Schegge di storia” in Valnure - Schegge di Storia torna nell’estate 2025 con una programmazione ancora più ricca, coinvolgente e ambiziosa. Secondo piacenzasera.it