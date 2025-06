Val d’Arda in Blues | tre giorni di grandi leggende a Fiorenzuola

Preparatevi a vivere tre giorni indimenticabili all'insegna del blues a Fiorenzuola, con grandi leggende che scaldano il cuore e l’anima. Dal 26 al 28 aprile, il Val D’Arda in Blues vi aspetta per un’immersione totale nelle sonorità autentiche e coinvolgenti del blues, grazie alla prestigiosa 21esima edizione del Festival Dal Mississippi al Po. Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e non solo: siete pronti a lasciarvi trasportare?

Gran finale a Fiorenzuola! Sabato 28 giugno si chiude la XXI edizione del Festival Dal Mississippi al Po festival con una serata speciale in occasione della Notte Bianca di Fiorenzuola d’Arda! In Piazza Molinari, una grande festa a ingresso libero per cele Vai su Facebook

