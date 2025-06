Vaccini nei bambini in calo milioni di vite in pericolo per disinformazione e ritardi

L'impatto della disinformazione e dei ritardi nelle vaccinazioni nei bambini è drammatico: milioni di vite sono in pericolo e le epidemie si diffondono rapidamente. La prevenzione attraverso i vaccini rappresenta la nostra arma più potente contro malattie gravi e prevenibili, ma la diminuzione delle coperture mette a rischio intere generazioni. È fondamentale agire subito e diffondere la corretta informazione: continua a leggere.

Milioni di bambini nel mondo non ricevono i vaccini contro malattie gravi e prevenibili come morbillo, difterite, tetano, pertosse e poliomielite. La preoccupante tendenza aumenta il rischio di epidemie: in Europa, decuplicati casi di morbillo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vaccini, Report nel 2000: “In Italia si inocula il mercurio ai bambini, sostanza tossica, non rispettate indicazioni internazionali” - VIDEO - Nel 2000, Report di Milena Gabanelli ha rivelato che in Italia si somministravano vaccini ai bambini contenenti mercurio, una sostanza tossica, in violazione delle indicazioni internazionali.

#Sardegna, cala il numero di bambini e aumentano i minori a rischio povertà. Salute: pochi pediatri e vaccinazioni in calo - Il report sull'infanzia nell'Isola Vai su Facebook

Vaccini salvavita per i bambini: milioni a rischio di malattie mortali. Negli ultimi dieci anni, battuta d'arresto nelle coperture - Una nuova analisi del gruppo Global Burden of Disease Study Vaccine Coverage Collaborators, pubblicata su The Lancet, lancia l'allarme: senza strategie eque e mirate non saranno raggiunti gli obiettiv ... Riporta msn.com

Vaccini in calo, morti infantili in aumento: «In Europa decuplicati i casi di morbillo rispetto al 2023» - Uno studi pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet spiega come nei Paesi ricchi e in quelli poveri la situazione stia peggiorando in tutto il mondo L'articolo Vaccini in calo, morti infantili i ... Si legge su msn.com