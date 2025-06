Vaccini in calo morti infantili in aumento | In Europa decuplicati i casi di morbillo rispetto al 2023

Così, mentre i vaccini registrano un calo globale, i casi di morbillo esplodono, minacciando la salute dei nostri bambini e richiamando l'attenzione sull'importanza di ripristinare programmi di immunizzazione efficaci e accessibili per tutti.

Le vaccinazioni infantili, non solo nei Paesi del cosiddetto «terzo mondo», negli ultimi anni sono in calo in tutto il mondo. E i casi di malattie che si ritenevano pressoché debellate, come il morbillo, sono decuplicati nel giro di pochi mesi. È l’allarme lanciato da uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet, che ha approfondito la situazione globale dell’immunizzazione infantile fornendo stime aggiornate per 204 Paesi e territori. Così molti milioni di bambini e adolescenti rischiano di cadere vittime delle disuguaglianze economiche, delle chiusure in epoca Covid e della sempre più penetrante disinformazione. 🔗 Leggi su Open.online

