Vacanze di Luglio 4 città del Lazio tra le mete nazionali più ricercate

L’estate 2025 si preannuncia all’insegna delle meraviglie nel Lazio, tra storia, natura e tesori nascosti. Con ben quattro città tra le mete italiane più ricercate, questa regione si conferma una scelta irresistibile per chi desidera scoprire il meglio del patrimonio nazionale. Che siate appassionati di arte, relax o gastronomia, il Lazio offre un ventaglio di opportunità per rendere indimenticabile la vostra vacanza. La destinazione perfetta vi aspetta: scopriamo insieme le sue gemme più brillanti.

L’estate è iniziata e c’è chi è già partito per godersi le vacanze, chi lo farà tra qualche settimana e chi ancora è indeciso sulla meta. Secondo i dati pubblicati da Jetcost.it, motore di ricerca specializzato in voli e alloggi, il Lazio si conferma una delle regioni più amate e gettonate dagli italiani per il mese di luglio 2025, con ben 4 città tra le 45 destinazioni nazionali più ricercate. Vacanze nel Lazio, le mete 2025 più gettonate. La prima città resta Roma, che conquista il primo posto assoluto nella classifica delle preferenze degli italiani. A seguire le mete balneari come Ponza al 16° posto, Gaeta al 23° e Sperlonga al 37°. 🔗 Leggi su Funweek.it

