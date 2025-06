Va in Erasmus ma otto esami non risultano | annullata la laurea in Medicina dopo 12 anni Forse errore del tutor ma è tutto da rifare

Dopo dodici anni di impegno, tra studi, esperienze internazionali e una laurea in Medicina conseguita con successo, un problema amministrativo rischia di azzerare tutto. La protagonista ha visto svanire la validità del percorso, con otto esami da ripetere e la laurea invalidata, forse per un errore del tutor. Un colpo duro che mette in discussione anni di sacrifici: ma è davvero tutto perduto?

Sei anni di studi nella facoltà di Medicina a Bari, con anche l’esperienza dell’Eramus in Spagna – a Valladolid – tra il 2008 e il 2009. Nel 2013 era arrivata la corona d’alloro, traguardo e punto di inizio per la specializzazione in Anestesia e rianimazione a Foggia. Poi la doccia gelata: la laurea non è valida, anzi è tutto da rifare. Non tutto, a dire il vero, ma otto esami. Proprio quelli che la specializzanda barese aveva sostenuto a Valladolid e di cui non risultava neanche una pagina di documentazione. A ufficializzare l’annullamento della prima laurea è stata una sentenza del Consiglio di Stato, che però andando in contro alla giovane ha già tracciato una possibile via d’uscita rapida. 🔗 Leggi su Open.online

