Va in arresto cardiaco il 118 la rianima e la porta a Cattinara | settantenne grave

Un'emozionante corsa contro il tempo: un'anziana di 70 anni ha rischiato la vita a causa di un arresto cardiaco, ma l'intervento tempestivo del 118 e dei soccorritori ha fatto la differenza. Trasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Cattinara, la sua storia rimane un esempio di come prontezza e professionalità possano salvare una vita. La vicenda si svolge in largo don Bonifacio, lasciando la comunità in attesa di buone notizie.

Una donna sulla settantina è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in gravi condizioni dopo essere rimasta vittima di un arresto cardiaco. I fatti sono avvenuti in largo don Bonifacio, alla fine del viale XX Settembre, verso le 17:30 di oggi 25 giugno. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: arresto - cardiaco - cattinara - rianima

Sirolo, lo zio di Gimbo Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing: Giorgio Bartolucci aveva 61 anni - Tragedia a Sirolo, dove Giorgio Bartolucci, 61 anni, zio del campione olimpico di salto in alto Gimbo Tamberi, è deceduto per un arresto cardiaco mentre faceva footing.

Va in arresto cardiaco, il 118 la rianima e la porta a Cattinara: settantenne grave; Arresto cardiaco in campo dopo uno scontro di gioco, giovane grave; Choc anafilattico dopo la puntura di una vespa: gravissimo 47enne triestino.

Infarto e arresto cardiaco in casa, il marito guidato al telefono rianima la moglie 58enne, ma è grave - Il Gazzettino - Una donna di 58 anni è stata soccorsa questo pomeriggio, 3 marzo 2023, in abitazione, a Trieste, in zona periferica, per un infarto cui è seguito un arresto ... Segnala ilgazzettino.it

La forza di Emilio, nonno-coraggio: rianima il nipotino di venti mesi cianotico e in arresto cardiaco - la Nazione - coraggio: rianima il nipotino di venti mesi cianotico e in arresto cardiaco Il racconto del salvataggio del piccolo grazie alle indicazioni via telefono dell’infermiera ... Si legge su lanazione.it