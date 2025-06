Utilitalia 5 proposte per la gestione dei Pfas

Soluzioni innovative e sostenibili per affrontare la sfida dei Pfas. Dall'eliminazione dei composti non essenziali alla promozione di tecnologie all'avanguardia, Utilitalia propone cinque strategie concrete che tutelano l'ambiente e supportano la transizione industriale verso un futuro più pulito e responsabile. Scopriamo insieme come queste proposte possano fare la differenza nel nostro modo di gestire le risorse e preservare la salute pubblica.

Dall'eliminazione e sostituzione funzionale dei Pfas (composti chimici artificiali) in tutti i prodotti nei quali non siano indispensabili all'applicazione del principio "chi inquina paga", fino all'identificazione di potenziali alternative, allo sviluppo di nuove tecnologie e al finanziamento di percorsi di transizione per l'industria e i gestori. Da Utilitalia, la federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, arrivano "5 proposte concrete per contribuire a risolvere le problematiche legate ai Pfas nel settore idrico e ambientale. La prima riguarda l'eliminazione e sostituzione dei Pfas in tutti i prodotti nei quali non siano indispensabili o che rilasciano Pfas a contatto con l'acqua: definire un orizzonte a medio-lungo termine per il divieto di produzione e commercializzazione fornirà un quadro normativo di stimolo anche all'industria per investimenti in soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Utilitalia, 5 proposte per la gestione dei Pfas

In questa notizia si parla di: pfas - utilitalia - proposte - gestione

Utilitalia, 5 proposte per la gestione dei Pfas.

Utilitalia, 5 proposte per la gestione dei Pfas - Dall'eliminazione e sostituzione funzionale dei Pfas (composti chimici artificiali) in tutti i prodotti nei quali non siano indispensabili all'applicazione del principio "chi inquina paga", fino all'i ... Segnala quotidiano.net

Risorse idriche, la gestione Confagricoltura e Utilitalia - Eco in città - Un protocollo d’intesa tra Confagricoltura e Utilitalia punta a ripensare la gestione delle risorse idriche in un’ottica di maggiore efficienza e sostenibilità. ecoincitta.it scrive