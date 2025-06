Ustica 45 anni dopo Iniziative e polemiche | Vogliamo tutta la verità

ritroverà per ricordare e onorare le vittime, rivendicando con forza il diritto a conoscere tutta la verità su una delle pagine più oscure della nostra storia. Un gesto di unità e memoria per non dimenticare mai.

A 45 anni dalla strage di Ustica, il prossimo 27 giugno, la comunità è chiamata a stringersi attorno all’ Associazione dei Parenti delle 81 vittime del volo Itavia, presieduta da Daria Bonfietti, in un momento di commemorazione pubblica, che avverrà in una grande tavolata al Parco della Zucca, vicino al Museo per la Memoria dove vive l’installazione di Boltanski. Con i piatti della solidarietà preparati dalle Cucine popolari di Bologna, ci si stringerà nella convivialità per non dimenticare. Si apre così " Diritto alla verità ", titolo dato alla sedicesima edizione di "Attorno al Museo", eventi e iniziative culturali che poi porteranno in scena al parco sei spettacoli fino al 10 agosto: da "Ustica, una cosa che non fa ridere" di Niccolò Fettarappa il 2 luglio alla serata poetica con Edoardo Purgatori la notte di san Lorenzo e fino all’omaggio a Boltanski di Stefano Ricci il 14 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it