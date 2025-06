Userò Ozempic Voglio tornare in forma e sentirmi più fotogenica Peso 79 chili mi piacerebbe arrivare a 59 | le parole di Amanda Bynes preoccupano i fan

Amanda Bynes aveva lasciato Hollywood nel 2010, dopo una lunga fase segnata da difficoltà personali. Problemi legati alla salute mentale e all’uso di sostanze hanno portato, nel 2013, alla sua messa sotto tutela da parte dei genitori, durata nove anni. Durante quel periodo ha studiato al Fashion Institute of Design and Merchandising, dove si è laureata in Arte. Per anni l’ex volto del canale per bambini Nickelodeon ha scelto di mantenere un profilo basso, tra moda e pittura. Poi, lo scorso aprile, la notizia di un suo profilo Onlyfans. E ora Bynes ha fatto sapere di volere ricorrere a Ozempic: “Voglio tornare in forma e sentirmi più fotogenica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Userò Ozempic. Voglio tornare in forma e sentirmi più fotogenica. Peso 79 chili, mi piacerebbe arrivare a 59”: le parole di Amanda Bynes preoccupano i fan

Amanda Bynes: “Userò Ozempic per perdere 20 chili e venire meglio nelle foto dei paparazzi” - Amanda Bynes ha condiviso sui social di voler perdere 20 chili utilizzando Ozempic, un farmaco antidiabetico diventato popolare anche per il dimagrimento rapido.