Usa Zohran Mamdani conquista le primarie Dem a New York

In una vittoria storica, Zohran Mamdani, giovane deputato statale del Queens e figlio della celebre regista Mira Nair, conquista le primarie democratiche per la carica di sindaco di New York, battendo un gigante come Andrew Cuomo. Con il 93% dei voti scrutinati, Mamdani si afferma come la nuova speranza politica della città. La sfida è appena iniziata: il futuro di New York si scrive ora sulle sue scelte.

New York, 25 giu. (askanews) – Zohran Mamdani, 33 anni, deputato statale del Queens e figlio della regista indo-americana Mira Nair, ha vinto le primarie del Partito Democratico per la carica di sindaco di New York, superando l’ex governatore Andrew Cuomo. Con il 93% dei voti scrutinati, Mamdani guida con il 43,5% contro il 36,4% di Cuomo, che ha già ammesso la sconfitta. Il conteggio ufficiale, secondo il sistema a scelta multipla (ranked-choice voting), sarà completato il 1 luglio. Nel suo discorso della vittoria, pronunciato su un tetto di Long Island City, Mamdani ha parlato di “una città in cui chi lavora di notte possa godersi i frutti del proprio lavoro di giorno”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

