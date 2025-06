Usa progettato nuovo jet B-21 Raider l’evoluzione del B-2 dal costo di $ 700mln invisibile ai radar potrà trasportare bombe nucleari

Il nuovo jet B-21 Raider, evoluzione del leggendario B-2 Spirit, rappresenta un passo avanti rivoluzionario nella tecnologia militare. Con un costo di circa 700 milioni di dollari, è progettato per essere invisibile ai radar, armato di bombe nucleari e aggiornabile via software. La sua cabina, studiata per il comfort umano, lo rende non solo potente, ma anche all’avanguardia in termini di design e funzionalità . Un vero e proprio simbolo della futura deterrenza strategica mondiale.

