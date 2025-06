Usa lo spray al peperoncino per fermare una rissa sulla metro A di Roma | passeggeri evacuati alla stazione Barberini

I passeggeri a bordo del convoglio, spaventati e disorientati, sono stati evacuati in tutta fretta dalla stazione Barberini. L'uso dello spray al peperoncino ha trasformato un momento di tensione in una scena di caos, richiedendo interventi immediati delle forze dell'ordine. Un episodio che sottolinea quanto sia fondamentale mantenere la calma e la sicurezza nelle situazioni di emergenza.

Attimi di caos nella metro di Roma. Intorno alle 15 di mercoledì, è scattata una rissa all’altezza della fermata Barberini, in pieno centro. A un certo punto, un uomo avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino, costringendo le persone a bordo del treno a coprirsi naso e bocca con maglietta, fazzoletti o foulard. Alcune di loro sarebbero comunque rimaste intossicate. I passeggeri a bordo del convoglio dove è scoppiata la rissa sono stati evacuati e hanno proseguito la corsa sul treno successivo. Le indagini e i filmati delle telecamere. La polizia ha bloccato tre partecipanti alla rissa – uno di origine georgiana, due di origine egiziana – attualmente in fase di identificazione. 🔗 Leggi su Open.online

