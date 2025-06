Usa elicottero si ribalta in fase di atterraggio

Un atterraggio spettacolare si trasforma in un episodio di pura fortuna a Clay Township, nel Michigan: un elicottero Eurocopter EC-130 si ribalta durante la fase di approccio, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Quattro cittadini canadesi a bordo sono usciti con ferite lievi, mentre le cause dell’incidente rimangono ancora da chiarire. Un evento che ricorda quanto possa essere sottile il confine tra rischio e fortuna nel volo civile.

