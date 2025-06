Usa deputata Marjorie Taylor Greene su morte JFK | Il grande presidente americano si oppose a nucleare di Israele e poi fu assassinato

Dei misteri che avvolgono la storia americana, pochi sono così affascinanti e controversi come la presunta relazione tra l’assassinio di JFK e il suo supposto contrasto con le politiche nucleari israeliane. La deputata Marjorie Taylor Greene ha recentemente sollevato una teoria che scuote le fondamenta di questa narrazione, portando alla luce interrogativi ancora irrisolti sulla vera natura di quegli eventi. Ma cosa c’è dietro questa nuova ipotesi?

L’ex presidente aveva espresso più volte la sua preoccupazione per lo sviluppo dell’arsenale atomico israeliano, arrivando a chiedere trasparenza all’allora premier David Ben-Gurion sul sito nucleare di Dimona La deputata statunitense Marjorie Taylor Greene ha sollevato una nuova teoria sulla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, deputata Marjorie Taylor Greene su morte JFK: “Il grande presidente americano si oppose a nucleare di Israele e poi fu assassinato”

Translate postLa deputata statunitense @RepMTG Marjorie Taylor Greene afferma che JFK fu "assassinato" per essersi opposto al programma nucleare israeliano nel 1963. Finalmente la vera MAGA dice ciò che ormai si è capito da tempo. Una vera e propria Vai su X

