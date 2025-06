Urla lacrime e tensioni a via Foria dopo il crollo - ancora dispersa una persona - VIDEO E FOTO

Una scena di caos e dolore si è scatenata a via Foria dopo il crollo devastante di un deposito di bombole di gas, che ha causato tensioni e lacrime tra residenti e soccorritori. L'esplosione ha danneggiato gravemente uno stabile di via De Filippo, con solai e infissi giù, e ancora si cerca una persona dispersa. La città si stringe in un abbraccio di solidarietà e preoccupazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di salvataggio.

Era un deposito di bombole di gas, quello in cui si è verificata la violenta esplosione che ha danneggiato uno stabile di via De Filippo, a ridosso di via Foria, Da quanto si apprende sul posto, sono venuti giù i solai tra il primo e il secondo piano. Divelti gli infissi dei primi tre piani. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: foria - urla - lacrime - tensioni

Wanda Nara e Icardi si rivedono in tribunale: urla, lacrime e un abito che fa discutere - Dopo l'udienza Mauro ha preso in giro l'ex moglie per il suo look mannish, a quanto pare ispirato ad Amber ... dilei.it scrive

Wanda Nara, tensioni e urla con Mauro Icardi: un video riprende la lite mentre accorre la polizia - Vanity Fair Italia - La situazione sarebbe poi peggiorata, con le piccole in lacrime e una di loro che ha chiesto aiuto agli agenti, dicendo di sentirsi male. Lo riporta vanityfair.it