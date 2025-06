Uomo gravemente ustionato ritrovato vicino all’auto in fiamme | è giallo in Sardegna

Un dramma si è consumato sulla ex statale 131 a Sestu, in Sardegna, quando un uomo di 69 anni è stato ritrovato gravemente ustionato accanto a una Toyota in fiamme. Originario di Guasila e già noto alle autorità, il suo stato critico ha richiesto un rapido ricovero al Centro grandi ustionati di Sassari. Le indagini dei carabinieri sono in corso: cosa si cela dietro questo incidente? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi.

Un uomo di 69 anni, originario di Guasila e già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato gravemente ustionato lungo la ex statale 131 a Sestu, vicino a una Toyota Corolla in fiamme. Soccorso in condizioni critiche, è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Sassari. I carabinieri indagano sulle cause dell'incendio e sull'eventuale coinvolgimento di terzi.

