Uomo cade da un balcone a Torino con un taglio alla gola | trasportato all’ospedale tragedia sfiorata

Una tragica notte a Torino: un uomo di origini cinesi è caduto da un balcone tra via Tepice e via Genova, fronteggiando ferite gravi e un sospetto taglio alla gola. Trasportato d’urgenza in ospedale, la scena ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. La dinamica dell’incidente desta inquietudine, mentre le autorità indagano sui motivi di un episodio che potrebbe nascondere qualcosa di più di una semplice caduta.

Quando i soccorritori l’hanno raggiunto tra via Tepice e via Genova, a Torino, non aveva solo le ferite per la caduta. Sulla sua gola, c’era anche un taglio sospetto, piuttosto profondo e sanguinante. Nella notte di ieri, martedì 24 giugno 2025, un uomo di origini cinesi è caduto dal balcone. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Uomo cade da un balcone a Torino con un taglio alla gola: trasportato all’ospedale, tragedia sfiorata

