Uomini e Donne ritorno di fiamma tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli? Lui toglie ogni dubbio

Federico Nicotera ha deciso di mettere fine ai dubbi e di riaccendere la speranza: il suo gesto social parla chiaro, alimentando le voci di un ritorno di fiamma con Carola Carpanelli. Dopo mesi di tensioni e confronti in studio, lui sembra aver preso una decisione definitiva. La domanda ora è: questa coppia potrà riaccendere la passione e riscrivere il loro destino? Solo il tempo ce lo dirà .

Federico Nicotera  era tornato al centro dei gossip di Uomini e Donne per un presunto riavvicinamento a Carola Carpanelli. Quest’ultima, per chi non lo ricordasse, fu scelta proprio dall’ex tronista al termine del suo percorso nel trono classico. La loro breve storia è finita in malo modo e i due furono anche richiamati in studio da Maria De Filippi per un confronto. Dopo settimane di indiscrezioni, Federico ha fatto un gesto social che sembra togliere ogni dubbio! L’amore tra Carola e Federico nato a Uomini e Donne. Era aprile 2023 quando Federico Nicotera e Carola Carpanelli decisero di lasciare lo studio del dating show di Maria De Filippi insieme, dopo un percorso turbolento ma emozionante. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it