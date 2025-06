Uomini e Donne Riccardo Guarnieri torna su Instagram e conferma di essere fidanzato | per lui niente trono over

Dopo mesi di attesa e speculazioni, Riccardo Guarnieri torna a far parlare di sé sui social, confermando di essere felice e innamorato. È finita la sua avventura sul trono over? Non proprio: questa volta, il protagonista è lui, lontano dai riflettori televisivi, ma con un cuore che batte più forte che mai. La sua rinnovata serenità è ormai sotto gli occhi di tutti, e l'interesse non si spegne: cosa ci riserverà il futuro?

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne? Il gossip impazza e l'ex protagonista del trono over interviene sui social, per confermare di essere felicemente fidanzato.

Uomini e donne, Riccardo a cena con una ragazza: escluso il ritorno in studio a settembre - Il cavaliere Guarnieri ha postato una foto con quella che dovrebbe essere la sua fidanzata, e ha spento le voci che volevano pronto a tornare a U&D ... Secondo it.blastingnews.com

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne a settembre?/ Spunta un indizio importante sul cavaliere - Riccardo Guarnieri potrebbe tornare a Uomini e Donne a settembre: ecco cosa rivela l'ultima indiscrezione sull'ex cavaliere del trono over ... Si legge su ilsussidiario.net